משרד האוצר עדכן הערב (שלישי) כי שר האוצר בצלאל סמוטריץ' צפוי לחתום בימים הקרובים על צו לביטול מכסים בשוק החלב לפרק זמן ממושך, במטרה לאפשר אספקה סדירה של חלב לציבור.

המהלך נעשה בתגובה ישירה למחסור הנוכחי שנוצר, שלדברי המשרד הוא תוצאה של מחסור מכוון מצד גורמים בענף החלב - כמחאה על הרפורמה שמקדם סמוטריץ'.

שעות ספורות לאחר פרסום הודעת משרד האוצר, הודיעו הרפתנים על עצירת השביתה והחזרת אספקת החלב למחלבות.

הבוקר החמירה מחאת הרפתנים, כאשר אלו סגרו את שערי הרפתות ומנעו ממשאיות לאסוף חלב. מדובר בצעד חריג, שלפי גורמים בענף כבר גורם למחסור מורגש בשוק.

במקביל, ברשתות השיווק נרשמת מגמת מחסור והצטיידות: ברשת “רמי לוי" דווח על חוסרים בצפון, וב"מחסני השוק" ו"קרפור" הוטלו הגבלות רכישה של עד שתי יחידות ללקוח. המוצרים שהוגבלו כוללים קרטוני חלב, קוטג’, גבינה לבנה ומוצרי שמנת.

לפי ההערכות, המחסור הנוכחי נובע מהפסקת פעילות של פסי ייצור למוצרי חלב רכים בשבוע האחרון, וגרעון של כ-20% מהצריכה הכללית.

גורמים במשרד האוצר אומרים כי המהלך הדרמטי של ביטול המכסים נועד להתמודד עם הצעדים שנוקטים הרפתנים, שבחרו להפסיק את האספקה במחאה על הרפורמה הכוללת בין היתר פתיחת היבוא, הפחתת מחיר המטרה לרפתנים והגברת התחרות מול יבוא מאירופה.

סמוטריץ' הגיב לרפתנים ואמר: "הביטחון התזונתי האמיתי יהיה רק עם רפורמת החלב. אני נחוש להוביל את רפורמת החלב ולהוכיח לכולם שיכול להיות כאן זול".