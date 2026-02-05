כוחות הביטחון והמנהל האזרחי ביצעו היום (חמישי) פעילות אכיפה והריסה נרחבת במרחב הסמוך ליישוב כוכב יעקב, זאת כהכנה לסלילתו של כביש 45 החדש.

הפעילות, שהובלה על ידי יחידת הפיקוח במנהל האזרחי ובליווי כוחות מג"ב ומת"ק (מנהלת תיאום וקישור), התמקדה בהסרת מספר מתחמים בלתי חוקיים שעמדו בתוואי המתוכנן של הכביש והפריעו לתחילת העבודות.

במסגרת המבצע נהרסו מבני תעשייה ואחסנה הכוללים: מחסנים, משרדים, סככות, מתחמי אחסון לחול וחצץ, סילואים ומתקנים תעשייתיים נלווים. בנוסף, פונו מתחמים ששימשו לחניית רכבים ולאחסון גרוטאות.

הריסת המבנים מאפשרת לחברת "מוריה" להיכנס באופן מיידי לשטח ולהתחיל בהיערכות לעבודות התשתית.

כביש 45 נחשב לציר אסטרטגי שנועד לחבר את ירושלים לאזור בנימין והשומרון, ובכך להקל על עומסי התנועה ולחזק את הרצף ההתיישבותי.

השר בצלאל סמוטריץ' הדגיש את הקשר בין פיתוח התשתיות למניעת מדינה פלסטינית: "אנו ממשיכים להשקיע באכיפה, בבנייה ובסלילת כבישים, מתוך נחישות להרוג את הרעיון הנורא של מדינה פלסטינית. אנחנו נחושים להצליח וב"ה עושים זאת".