דאגה ודריכות שוררות בימים האחרונים בקרב הקהילה היהודית הזעירה שנותרה בעיר דמשק, בעקבות מעצרו של סלים חמדאני, סוחר עתיקות ותיק ודמות מוכרת בקרב שרידי הקהילה במדינה.

חמדאני נעצר בבית העסק שלו בשוק העתיק בעיר, לאחר פשיטה של כוחות הבטחון המקומיים, והוא מוחזק מאז לצורכי חקירה.

מיופה הכוח לענייני הקהילה היהודית בסוריה, לאא' א-דין חרוב, אמר בסוף השבוע לערוץ תקשורת סורי כי קיימת הערכה שחמדאני ישוחרר בתוך שלושה עד ארבעה ימים, בכפוף להליך משפטי ובערבות, וכי יוכל לשוב לחנותו.

לדבריו, ניסיונות לייחס לו אישומים שונים אינם מבוססים, וכי ההכרעה תינתן בידי בית המשפט.

חרוב ציין עוד כי עניינו של חמדאני נמצא כעת בידי שופט חוקר בדמשק, וכי לאחר מאמצים מצד הקהילה היהודית מינתה המשפחה עורך דין פרטי, הפועל בתיאום עם עורך הדין של הקהילה. לדבריו, נעשתה פניה לרשויות בבקשה להתחשב גם במצבו הבריאותי של העצור.

לפי גורמים סוריים המעורים בפרטים, עילת המעצר היא חשד לסחר בלתי חוקי בפריטים ארכאולוגיים. במהלך הפשיטה על החנות הוחרמו מספר פריטים עתיקים שהיו מוצגים במקום, וחמדאני נלקח לחקירה באחת מתחנות המשטרה בעיר.

בקרב בני הקהילה היהודית בדמשק, המונה כיום פחות מעשרה אנשים, רובם בגיל מבוגר, מדגישים כי חמדאני מוכר כאיש מקצוע ותיק וכמי שפעל במשך שנים לשימור מורשת יהדות סוריה.

ראש הקהילה, בכור סימנטוב, מסר כי הקהילה פועלת בכל הערוצים האפשריים כדי להבטיח את שלומו וזכויותיו, ולפעול לשחרורו המהיר.