תושב דרוזי מהר הבשן שבדרום סוריה פרסם השבוע סרטון שבו פנה ישירות לציבור בישראל והביע תודה, קריאה לשותפות ודרישה לשינוי המציאות הביטחונית באזור.

לדבריו, הוא מדבר בשם "תשעים וחמישה אחוז מתושבי סווידא, מהר הבשן".

בפתח דבריו אמר, "ערב טוב לתושבים היקרים בישראל. ערב טוב לאחינו היהודים, אחי הדם. אחים להיסטוריה. אחים לדת. במדינת ישראל הגדולה".

הוא התייחס למצב הביטחוני במחוז סווידא ואמר, "כעת אנחנו תחת שלטון של כנופיות טרור מארגון אל-קאעידה", לדבריו, ב-15 ביולי 2025 הותקף המחוז, ילדים נרצחו, נשים בוזו ונעשו ניסיונות לפגוע במחוז כולו.

בהמשך קרא לישראל למעורבות ישירה בדרום סוריה: "היום אנחנו מבקשים מכם שלא תעזבו את דרום סוריה. אנחנו רוצים שתשלטו בדרום סוריה". הוא הוסיף כי בקשת הקהילה היא לחיים משותפים של כבוד, "בכבודם של הדרוזים. ובכבודם של אחינו היהודים".

בסיום דבריו הצהיר: "אנחנו רוצים להיות אזרחים ישראלים במדינה שלכם", וציין כי האזור עשיר במשאבים, רעיונות ויכולות, תוך תקווה להשקעה משותפת והוגנת שתביא שלום לאזור. את דבריו חתם בפנייה, "רק אומר לעם ישראל הגדול: שלום".

לתגובת הדברים הצטרפה גם תנועת חלוצי הבשן, שמסרה כי מדיניות של הידברות ולגיטימציה לגורמים עוינים מביאה לתוצאות הפוכות, וכי תמיכה גלויה של תושבים מקומיים מחזקת את עמדת ישראל מול טענות קולוניאליזם בזירה הבינלאומית. בתנועה ציינו כי בכוונתם להגביר את פעולות ההסברה, במקביל לקידום התיישבות יהודית בחבל הבשן.