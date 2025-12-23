שירת השבינו חני ברלינר

הזמר והיוצר חנן בן ארי שיתף פוסט אישי בעקבות סרטון שהופץ בטיק טוק, בו נראים מאות אנשים שרים את שירו "השיבנו", המבוסס על הפסוק ממגילת איכה.

לדבריו, הסרטון, שצולם בסמטאות שכונת נחלאות בירושלים, ריגש אותו במיוחד.

בן ארי כתב, "ראיתי את הסרטון הזה של 'השיבנו', הוא ריגש אותי מאד ואני אסביר למה. גדלתי בסביבה ששרו בה בעיקר פסוקים מולחנים, פחות תחושות אישיות, עד כדי שבשלב מסוים הלב שלי כבר ממש שבע ואפילו נחסם וזלזל בכל מה שמריח כמו מוסיקה חסידית".

בהמשך דבריו, חשף תהליך אישי שעבר בשנים האחרונות, "חיפשתי משהו חדש. יהדות חדשה לגמרי, ישראליות חדשה לגמרי. התרחקתי מהפסוקים כדי למצוא את עצמי. עד שבשנתיים האחרונות קרה דבר מופלא, מצאתי את עצמי בפסוקים. אולי זה בגלל השביעי, אולי כי פשוט הבשיל הזמן, איכשהוא הוסרה ממני ההתנגדות והציניות ופתאום אני מגלה את המילים האלה באור אחר וחדש. פתאום זה מדבר אותי בצורה עמוקה שקשה לי להסביר".

בן ארי סיפר כיצד הלחין את הפסוק "השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם", וכיצד ריגשה אותו ההיענות לשיר.

"ואז התחילו להגיע לחנים לכל מיני פסוקים, ביניהם לפסוק שסוגר את מגילת איכה, מגילת החורבן: 'השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם'. ואז לראות את הסרטון הזה בטיק טוק... איך שיר שיצא לפני חודשיים מרגיש כמו ניגון עתיק ואיך מאות אנשים בסמטאות של שכונת נחלאות בירושלים שרים צפופים מכל הלב: חדש ימינו כקדם... שנהיה חדשים כמו פעם. שנהיה חדשים לגמרי ועתיקים לגמרי. איזה פרדקוס מופלא. ואיזה עם מופלא ומרגש".