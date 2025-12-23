סוכנות הידיעות הרשמית של הרשות הפלסטינית "וופא" דיווחה כי היום (שלישי) נפגש מחמוד עבאס (אבו מאזן), נשיא הרשות הפלסטינית, בלשכתו ברמאללה עם פדווא ברגותי, אשתו של הארכי מחבל מרואן ברגותי, חבר הוועד המרכזי של תנועת פתח.

על פי הדיווח, הפגישה נערכה במסגרת התמיכה בקמפיין הפלסטיני, הערבי והבין-לאומי שמטרתו להביא לשחרורו של מרואן ברגותי מהכלא הישראלי.

לאחר הפגישה מסר מוסד הנשיאות הפלסטיני כי הדרישה לשחרורו של "המנהיג" מרואן ברגותי עומדת זה שנים בראש סדר היום של אבו מאזן ושל תנועת פתח.

עוד נמסר כי המוסד בירך על "עמידתו האיתנה של המנהיג הלאומי הבכיר מרואן ברגותי, על נחישותו ועל עמדותיו הלאומיות האמיצות", והביע הערכה גם ל"עמידתם של שאר האסירים הלוחמים, הנאבקים למען החירות ועצמאות המדינה".

מרואן ברגותי מרצה חמישה מאסרי עולם מצטברים ועוד 40 שנות מאסר, לאחר שהורשע בשנת 2004 בגין חלקו ברצח ישראלים במהלך האינתיפאדה. במהלך אותה תקופה ייסד את ארגון הטרור גדודי חללי אל-אקצא, שביצע אלפי פיגועי טרור נגד ישראל.

ישראל סירבה לדרישות חמאס לשחרורו של ברגותי במסגרת הסכמי הפסקת אש ועסקאות לשחרור חטופים. גם במהלך מאסרו הביע ברגותי תמיכה בהמשך המאבק נגד ישראל, והוא נחשב לאחד המועמדים הבולטים לרשת את אבו מאזן בהנהגת הרשות הפלסטינית.