סקר חדשות 13 שפורסם הערב (שלישי) מצביע על התחזקות הליכוד והמפלגה החדשה של נפתלי בנט, לצד שוויון בין גוש הקואליציה לגוש האופוזיציה.

הליכוד זוכה ל-25 מנדטים, עלייה של שני מנדטים מהסקר הקודם. אחריה מדורגת מפלגתו של נפתלי בנט עם 22 מנדטים, עלייה של שלושה. עוצמה יהודית וישראל ביתנו מקבלות 10 מנדטים כל אחת - שתיהן רושמות עלייה של מנדט.

יש עתיד וש"ס שומרות על יציבות עם 9 מנדטים. מפלגתו של יאיר גולן נחלשת ועומדת על 8. יהדות התורה מקבלת 7 מנדטים, בעוד חד"ש-תע"ל ומפלגת "ישר!" בראשות גדי איזנקוט זוכות ל-6 מנדטים כל אחת.

הציונות הדתית עם 4 מנדטים וכן רע"ם בראשות מנסור עבאס. מתחת לאחוז החסימה נותרות שלוש מפלגות: כחול לבן בראשות בני גנץ, בל"ד ומפלגת המילואימניקים של יועז הנדל.

תמונת הגושים מצביעה על שוויון: 55 מנדטים לגוש הקואליציה ו-55 לגוש האופוזיציה, כאשר המפלגות הערביות מחזיקות יחד ב-10 מנדטים.

בנוסף נשאלו משתתפי הסקר האם על ישראל ליזום תקיפה נוספת באיראן, על רקע חידוש מלאי הטילים הבליסטיים. 53% השיבו בחיוב, לעומת 28% שהתנגדו למהלך כזה.