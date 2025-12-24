הפרשן לענייני ערבים של i24NEWS, צבי יחזקאלי, סבור כי צבא לבנון אינו יכול להיות הגורם שיפרק את חיזבאללה מנשקו, כפי שסוכם בהסכם הפסקת האש עם ישראל.

יחזקאלי התייחס לחשיפת צה"ל, לפיה מחבל חיזבאללה שחוסל בלבנון שירת במקביל גם כחייל בצבא הלבנוני. לדבריו, מדובר בהמחשה לחדירה רבת שנים של הארגון למערכות המדינה.

בפוסט שפרסם כתב יחזקאלי, "חיזבאללה הצליח לשתול בתוך צבא לבנון לא מעט חיילים וקצינים. למעשה מדובר בצבא שחיזבאללה אילף לאורך השנים, כך שברגע האמת הצבא לא יוכל להתנגד לקיומו של ארגון הטרור".

בהמשך דבריו הוסיף, "הוא החדיר לתוכו שיעים נאמנים שישרתו את מטרותיו, והחיסול האחרון ממחיש זאת היטב - דמות בעלת שני כובעים: גם צבא לבנון, גם חיזבאללה".

יחזקאלי סיכם כי כאשר עולה האפשרות שצבא לבנון יפרק את חיזבאללה מנשקו, "צריך לשאול ברצינות האם זה בכלל אפשרי? התשובה ברורה: לא".

ביום שני חיסל צה"ל שלושה מחבלי חיזבאללה בתקיפה אווירית בצידון. מאוחר יותר צה"ל אישר כי אחד משלושת המחבלים שחוסלו שירת במקביל ביחידת המודיעין של צבא לבנון.

מדובר בעלי עבדאללה, שתמונתו במדי צבא לבנון פורסמה ברשתות החברתיות בלבנון, אך הצבא הלבנוני עצמו הכחיש שחייל שלו חוסל.

בחשבון פייסבוק המזוהה עם חיזבאללה באזור צידון פורסמה תמונה של עבדאללה יחד עם שני פעילי חיזבאללה נוספים - חסן עיסא ומוסטפא בלוט - שחוסלו באותה תקיפה.

חיסול שלושת המחבלים דובר צה"ל

באחד מהחשבונות בלבנון המזוהים עם מתנגדי חיזבאללה נכתב כי "עלי עבדאללה, חייל בצבא לבנון ובאותו הזמן פעיל בארגון הטרור חיזבאללה".

בהודעת דובר צה"ל נאמר כי "חוסלו שלושה מחבלי חיזבאללה ובהם מחבל ששירת במקביל ביחידת המודיעין של צבא לבנון ומחבל אשר עסק בהגנה אווירית בגזרת צידון".

עוד נמסר כי הם "פעלו לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ועסקו בניסיונות שיקום תשתיות צבאיות במרחב צידון".

לטענת גורמים בלבנון, מאז התקיפה נאסף תיק מידע על עבדאללה, שצפוי להיות מוצג למנגנון האמריקני ויועבר גם לצבא לבנון.