יעקב והלל - ההחלטה רשת 13

בפרק ששודר אמש (שלישי) בתוכנית הדוקו-ריאליטי "ווארט" ברשת 13, הודיעו יעקב פריימרק והלל לאורה מורנו על ביטול האירוסין - במהלך חריג בנוף הסדרה.

הלל, שגדלה בקולומביה במשפחה קתולית ועברה גיור, התייחסה למצב ביניהם ואמרה: "על פניו אנחנו מאורסים, אבל שום דבר לא באמת מתקדם. שנינו התנתקנו, אנחנו לא מדברים. משהו לא תקין, לא מדויק. אני לא אמורה להיות ככה, במיוחד אחרי הווארט".

יעקב, שגדל בבית חרדי, אמר: "אני חושב שבהתחלה הייתי הכי מבין ומכיל. פשוט עבר זמן ועוד זמן, ובמקום התקדמות יש רק ריחוק. עוד ועוד דברים צפו. יש פערים גדולים מדי".

בסיום הפרק, נפרדו השניים וכתבו מכתבי פרידה. יעקב כתב: "סליחה על הפעמים שלא הצלחתי להכיל אותך, ששפטתי אותך ושפגעתי בך, אמן שתמצאי את הזיווג הנכון שלך".

הלל כתבה: "אתה אחד למיליון, אני רוצה לראות אותך שמח ומאושר. סליחה ומחילה על הפערים שלא הצלחנו לגשר עליהם".

יעקב הציע נישואין, הלל השיבה בחיוב באדיבות רשת 13

פריימרק, שגדל בבית חרדי, עבר תהליך של עזיבה וחזרה, וכיום משלב לימודים בישיבה עם עבודה. הלל, גרת צדק, הכירה אותו דרך התכנית - ולאחר שלוש פגישות בלבד, השניים החליטו להתארס.

לפני קבלת ההחלטה, נערכו פגישות עם בני המשפחות: הלל פגשה את אחיו, גיסתו ואמו של יעקב, והוא פגש את אמה. האירוסין הפכו אותם לזוג הרביעי שהתארס העונה בתכנית.

"ווארט" היא תכנית מציאות תיעודית העוסקת בעולם השידוכים החרדי, ומשודרת ברשת 13 מאז מאי 2024.