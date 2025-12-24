בן גביר בנאום בפני השוטרים ללא קרדיט

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, נאם היום (רביעי) במכללה לשוטרים בבית שמש בפני מאות שוטרים וקציני משטרה.

במהלך נאומו התייחס השר להצעת חוק עונש מוות למחבלים אותה הוא מוביל. עם אזכור הנושא, מאות השוטרים שנכחו באולם הגיבו במחיאות כפיים סוערות.

לדברי בן גביר, "זה מגיע ילדים שלנו - חוק עונש מוות למחבלים".

הטקס נערך לרגל השלמת החקיקה המעגנת את מערך השיטור המקומי כמערך קבוע בחוק, לאחר 14 שנים שבהן פעל כהוראת שעה.

החוק מעגן לראשונה את השיטור המקומי בחקיקה ומבסס תפיסת ביטחון קרובה לאזרח, בשיתוף פעולה בין המדינה, משטרת ישראל והרשויות המקומיות.

במסגרת החוק נקבעה הרחבה משמעותית של סמכויות הפקחים, נפתחה האפשרות להצטרפות כלל הרשויות המקומיות ללא מגבלת גודל, והוסדרו יחסי הכוחות, המימון והפיקוח. כיום פועל השיטור המקומי ב-102 רשויות, עם אפשרות הצטרפות ל-153 רשויות נוספות.

בדבריו בטקס אמר השר, "אנחנו עושים היסטוריה. אחרי 14 שנים שבהן פעל השיטור המקומי כהוראת שעה, הפכנו אותו למערך קבוע בחוק - שינוי אסטרטגי שמחזק את המשילות, האכיפה והביטחון האישי בכל יישוב ובכל שכונה".

הוא הוסיף, "מה שלא עשו כאן 30 שנה - אנחנו עושים עכשיו: רפורמת השיטור המקומי, כיתות כוננות, רפורמת נשק, הקמת המשמר הלאומי, מאבק נחוש בפרוטקשן ובפוליגמיה - וירידה של 19% בגניבות הרכב. אנחנו בשטח, בלי פחד, ומחזירים את המשילות למקומות שבהם היא לא הייתה שנים רבות".