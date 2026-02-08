התנגשות חזיתית חדשה בין הייעוץ המשפטי לממשלה לבין השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

במכתב רשמי וחריף שנשלח היום (ראשון), מאשים המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גיל לימון, את השר בהתערבות פסולה ופוליטית בשרשרת המינויים של משטרת ישראל.

במרכז המכתב עומדת החלטת השר למנוע את קידומה של סגן-ניצב רותי האוסליך לתפקיד מרכזי באגף החקירות והמודיעין (אח"מ).

לפי הייעוץ המשפטי, בן גביר בולם את המינוי "בשל שיקולים זרים ופוליטיים", וזאת למרות שהמפכ"ל וסגל הפיקוד הבכיר של המשטרה תומכים בקידומה המקצועי.

עו"ד לימון הבהיר במכתבו לשר את גבולות סמכותו מול הארגון: "אינך אמור לשמש כ'מפכ"ל על' ואינך מפקדם של קציני המשטרה. אינך מוסמך 'להעניש' קצינים על עבודתם המקצועית רק משום שהיא אינה לרוחך".

בייעוץ המשפטי טוענים כי בן גביר "בוחר למנות ולקדם קצינים אחרים, אשר יש להם עבר משמעתי או פלילי".

השר בן גביר הגיב: "שמעתי אותך גלי. עצתך לא התקבלה. ממשיכים בכל הכח".