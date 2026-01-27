חבר הכנסת אריאל קלנר (הליכוד) התייחס היום (שלישי) בראיון לערוץ 7 לדבריו של נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, וקרא לו שלא להיות מעורב בכל צורה בוועדת חקירה עתידית לאירועי השבעה באוקטובר.

לדבריו של קלנר, "שמעתי את יצחק עמית, האיש ששם לעצמו כתר על הראש וכפה את נשיאותו על כולנו, שהוא מושיט יד". הוא הוסיף כי אם מדובר בהושטת יד, "תודיע היום שאתה מסיר את ידך מכל עיסוק בוועדת חקירה".

קלנר טען כי מעמדו הציבורי של עמית אינו מאפשר לו לעסוק בנושא כה רגיש, וציין כי מדובר בדמות שנויה במחלוקת: "יש פה משפחות שכולות, יש פה נכי צה"ל, יש פה חיילי מילואים, ויש פה חצי עם שלא נותן בך אימון".

בהמשך דבריו התייחס קלנר לבג"ץ וטען כי שופטים עוסקים בתחומים שאינם במומחיותם, לרבות ביטחון. הוא האשים את בג"ץ בעיכוב מינוי ראש שב"כ, ואמר כי "האחריות לא נלקחת".

באשר להתנהלות מערכת המשפט מול הכנסת, אמר כי בחינת חקיקה בכנסת על ידי מערכת המשפט מעמיקה את חוסר האמון הציבורי, "לא רואים בך שום דבר אובייקטיבי ונטול פניות אלא אדם פוליטי לכל דבר ועניין".

בהמשך הראיון התייחס גם לסוגיות ביטחוניות ולמצב הלחימה. הוא אמר כי המלחמה לא הסתיימה, והבהיר כי ישראל יצאה למלחמה לא בשל החטופים אלא כדי להסיר איום חמור מדרום הארץ. לדבריו, ישראל מחויבת להסרת האיום ולשמירה על ביטחונה.

קלנר הוסיף כי פתרון ארוך טווח מחייב מהלך עמוק ברצועת עזה, וטען כי תושבי הרצועה הם שיצרו את חמאס. לדבריו, יש לאפשר למי שמעוניין לעזוב את הרצועה לעשות זאת, מהלך שלטענתו יביא יציבות אזורית וביטחון לישראל.