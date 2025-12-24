החשיפה של אלמוג כהן ערוץ כנסת

סגן השר אלמוג כהן חשף בנאום שנשא היום (רביעי) במליאת הכנסת כי בלילה שלפני טבח השבעה באוקטובר שהה סוכן של שב"כ בתוך רצועת עזה.

לדבריו, המידע שהתקבל, על כינוס חריג של מחבלי נוח'בה, לא הועבר לגורמים הרלוונטיים.

כהן אמר כי, "רונן בר לא מספר לאזרחי המדינה שבשעה שלוש וחצי לפנות בוקר, באותו היום הארור, היה סוכן בתוך רצועת עזה, סוכן שנקרא 'סרדין ירוק'".

בהמשך ציין כי אותו סוכן התקשר לרכז שלו ודיווח על כינוס של מחבלי נוח'בה בשעה שלוש וחצי לפנות בוקר במסגדים.

כהן תהה מדוע המידע לא הועבר בזמן, ואמר, "למה אף אחד לא העביר לנו את המידע הזה? למה היינו צריכים למות ברחובות?".