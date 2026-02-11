חיסול המחבל באסל הימוני דובר צה"ל

בפעילות משותפת של צה"ל ושירות הביטחון הכללי שבוצעה בשבוע שעבר, חוסל המחבל באסם האשם עא-פתאח הימוני.

הימוני, במקור מחברון, היה דמות מרכזית במערך הטרור של חמאס ופעל נגד ישראל במשך למעלה משני עשורים.

הימוני עמד מאחורי שילוח המחבלים המתאבדים שביצעו את הפיגוע הכפול בשני אוטובוסים בבאר שבע בחודש אוגוסט 2004. בפיגוע הקטלני נרצחו 16 בני אדם וכ-100 נוספים נפצעו. הוא נעצר על ידי כוחות הביטחון זמן קצר לאחר מכן, באוקטובר 2004, ונשפט למאסר עולם.

בשנת 2011 שוחרר הימוני מהכלא הישראלי במסגרת "עסקת שליט" וגורש לרצועת עזה. מאז שחרורו חזר לעסוק בטרור, גייס מפגעים והכווין פעילות חבלנית עוינת.

לפי הודעת מערכת הביטחון, במהלך המלחמה הנוכחית עסק הימוני בייצור והנחה של מטעני חבלה שנועדו לפגוע בכוחות צה"ל הפועלים ברצועה.

בהודעה המשותפת נמסר כי "חיסולו מהווה סגירת מעגל חשובה וערכית. צה"ל ושב"כ ימשיכו לפעול מול כל מחבל שינסה לקדם ולהוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל".