במהלך שידור בגלי צה"ל אתמול (רביעי) בישר אחד השדרנים על מותו של הבמאי והשחקן האנטי-ישראלי מוחמד בכרי - תוך שהוא מהלל ומשבח אותו.

"בזמן השידור שלנו נפטר השחקן האהוב, המדהים, מוחמד בכרי, שהוא באמת מגדולי הגדולים. חיבוק ענק, גדול למשפחת בכרי. באמת, גדולי הגדולים", אמר השדרן.

ח"כ אביחי בוארון תקף את הדברים ואמר כי כעת ברור מדוע יש לסגור את התחנה הצבאית. "בכרי, הבמאי שהציג את חיילי צה"ל כפושעי מלחמה, שבית המשפט חייבו לשלם פיצויים לחיילי צה"ל בגין לשון הרע שפרסם נגדם, תוך קביעה שסרטו של בכרי כולל 'שקרים ובדיות, מהווה הכפשה מגמתית של הלוחמים ומוציא את דיבתם של חיילי צה"ל', בכרי שהצטרף למכחישי שואה כשאמר: "לא חקרו אם מה שאמרו ניצולי השואה נכון ולא חקרו את הצד של הגרמנים שעשו את זה" - בכרי הזה זכה לשבחים בגלי צה"ל על ידי שדרן התחנה שאמר על בכרי: 'מגדולי הגדולים - חיבוק גדול למשפחתו'. כל מי שהיה צריך הצדקה למה נכון לסגור את התחנה הזו - קיבל אותה", דברי בוארון.

השר שלמה קרעי הוסיף "'הבית של החיילים' מתאבל ומפאר את אחד מגדולי תומכי הטרור שהיו כאן. זה שאמר: הניסיונות לנורמליזציה עם האויב הציוני שקולים לבגידה. זה שאחראי לאחד הסרטים האנטישמים והאנטי ציוניים שהיו כאן אי פעם, שהוציא את דיבת הארץ וצה"ל רעה בכל העולם. ימח שמו ושם זכרו. בקרוב ללוחמינו הגיבורים לא תהיה סיבה להתבייש ב'בית' שלהם".

מגלי צה"ל נמסר בתגובה: "מדובר באמירה שנאמרה על ידי מגיש תכנית מגזין באגביות, תוך כדי שהכיר בידיעה לראשונה ובמהלך שידור חי. האמירה לא התייחסה לתמונה המלאה והמגיש התייחס רק לעבודתו של בכרי כשחקן קולנוע ותיאטרון, ומנקודת מבט זו בלבד. בשיחה עם המגיש, הוא הצטער על הדברים כפי שנאמרו. נדגיש כי האמירה אינה משקפת את עמדת התחנה. סיקורים אחרים שנעשו בתחנה, התייחסו לנושא בצורה אחרת וביקורתית ועסקו גם בעובדה שמדובר באדם שהוציא את דיבתם של לוחמי צה"ל. צר לנו על שימוש באמירה בודדת כדי להשמיץ את פעילות התחנה ואת כלל שידוריה".

בכרי הירבה להתבטא לאורך חייו נגד ישראל בעולם ועורר שאט נפש וסערה קשה כשפרסם את הסרט "ג'נין ג'נין" ובו ביקורת על פעילות צה"ל במבצע 'חומת מגן'. הסרט נאסר להקרנה בישראל, החלטה שבוטלה על על ידי בג"ץ, אך לאחר תביעת דיבה של חייל מילואים שהופיע בו, נאסר הסרט שוב להקרנה.

בעבר אמר לעיתון הלבנוני אל אח'באר המזוהה עם חיזבאללה כי "הניסיונות לנורמליזציה עם האויב הציוני שקולים לבגידה. מדובר במעשה מביש ובלתי מתקבל על הדעת. ממשלת היישות הציונית נוהגת בגזענות ומדכאת כל ניסיון של אמנים פלשתינים המתגוררים בתחומה".

בראיון בתוכנית "פגישה לילית" טען כי הוא מאשים "את היטלר ובן גוריון" בהקמת מדינת ישראל. "אני מאמין שאם לא היתה שואה לא היתה קמה המדינה כפי שהיא. אני מאשים בראש ובראשונה את היטלר, רק אחר כך את בן-גוריון ואחר כך את שליטי ערב. אני יודע שזה נשמע קשה, אבל זה ה'אני מאמין' שלי".