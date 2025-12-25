ראזי חמד, חבר הלשכה המדינית של ארגון הטרור חמאס, האשים את ישראל באי-מימוש השלב השני של הסכם הפסקת האש שנחתם בוועידת שארם א-שייח' באוקטובר האחרון.

לדבריו, ישראל ביצעה מאז החתימה למעלה מ-900 הפרות מתועדות של ההסכם, אשר הועברו לעיון המדינות המתווכות - קטר, מצרים וטורקיה.

חמד טען כי ישראל מונעת הכנסת סחורות וחומרים לשיקום רצועת עזה, וכן מסרבת לאפשר פתיחה דו-כיוונית של מעבר רפיח.

הוא הביע ספק בנכונותה של ישראל להתקדם לשלב הבא, שכולל בין היתר נסיגת כוחות צה"ל מהרצועה והתחלת תהליך שיקום.

באשר לגופתו של רן גואילי ציין חמד כי חמאס השיב לישראל 27 גופות בתוך זמן קצר, למרות קשיים לוגיסטיים בשטח. לדבריו, החיפושים אחר גופתו של גואילי נמשכים, והבטיח כי היא תועבר לישראל כאשר יתקבל מידע מדויק על מקום הימצאה.

הוא ציין כי הסוגיה נדונה בפגישה שנערכה בקהיר, בהשתתפות נציגי צה"ל, שב"כ והמדינות המתווכות.