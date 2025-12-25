שקמה ברסלר מול שי גולדן חדשות 13

שקמה ברסלר, ממובילות מחאת השמאל נגד ממשלת נתניהו, התארחה בתכניתם של ליאור קינן ושי גולדן בחדשות 13, ויצאה נגד הציבור שלא השתתף בהפגנות.

"אתה לא חף מאחריות. אל תגיד לי אני עיתונאי", אמרה לגולדן, "כי זו גם המדינה שלך וגם הילדים שלך שלא יוכלו לחיות פה. זה החיים של המנהלים של הערוצים האלה, של המנהלים בהייטק, של המנהלים באקדמיה, של הסטודנטים שלי ושל הילדות שלי - של כולם".

לדבריה, גם אם לא מסכימים עם חלק מהמסרים או הסמלים בהפגנות, אסור להישאר אדישים: "אל תהיה במקום שכתוב בו 'נתניהו בוגד', אבל תהיה במקום הזה שאומר - אני לא יכול לקיים פה שגרת חיים כי מתפרק לי פה".

היא הסבירה: "כי הדבר הזה מתפרק לנו וזה סכנה, ולא רק זה, כי כבר ראינו את המחיר של הסכנה הזאת. כי אנחנו לא הצלחנו לגרום לממשלה הזאת ליפול לפני השבעה באוקטובר - קיבלנו כאן 1,200 הרוגים. זה על כל אחד ואחד מאיתנו. שאף אחד לא יישב בבית ויגיד, אני עיתונאי, אז לא דיברתי".

עוד הוסיפה, "בגלל שלא דיברנו ולא העלינו את זה נהרגו כאן 1,200 איש. צריכים להביא עוד ועוד אנשים וששי גולדן לא יגיד שבגלל שמישהו הרים איזה שלט מטופש איפשהו, אז זה מה שמפריע לו. אז מה? אז הרימו שלט מטופש".