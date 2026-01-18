עמית סגל מגיב לשקמה ברסלר ללא קרדיט

פעילת מחאות השמאל נגד הממשלה, שקמה ברסלר, תקפה את ראש השב"כ, דוד זיני, בעקבות בקשתו מנשות הארגון להימנע מלחיצת יד עמו, בשל היותו אדם דתי.

ברסלר פרסמה תגובה חריפה ברשת החברתית וכתבה: "גם שבת. וכיפור. ועדיין זיני יעבוד בשניהם. כאשר מכירים את המשנה של צבי טאו שזיני למד בחצרו יודעים שהעניין הוא לא לחיצת יד אלא שירות נשים. ואח"כ להט"ב. ואח"כ כל מי שלא יהודי כמוהם".

בתגובה לדבריה, הגיב הפרשן הפוליטי עמית סגל וכתב: "פרופסור ברסלר, אם הבנתי נכון את הציוץ, הזהירה שזה מתחיל בלא ללחוץ יד לנשים, אחר כך זה נגמר בזה שיסלקו את הנשים מצה"ל ואחר כך אם הבנתי נכון או שעוצרים או שהורגים את כל ההומואים והחילונים".

בהמשך, צירף סגל סרטון מלפני מספר שנים שבו נראה היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, נמנע מלחיצת ידה של ברסלר במהלך מפגש ביניהם בכנס. בתיעוד נראו השניים מקפצים זה מול זה.

סגל הוסיף: "כל זה היה יכול להתקבל בסלחנות והבנה ותפילות לבריאות הנפש, אלמלא שקמה ברסלר עצמה כבר נתקלה פעם ביהודי דתי שלא לחץ יד. אלא אם יכול להיות שהיא חשבה שיש איזה מנהג דתי קדום שכשרואים פרופסור לפיזיקה אז קופצים פעמיים, או שפשוט אין לה מושג מהחיים שלה והכל פוזיציה".