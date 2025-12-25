האפיפיור ליאו ה-14 ציטט היום (חמישי) שיר של המשורר הישראלי יהודה עמיחי בדרשת חג המולד המסורתית שנשא בוותיקן.

הקטע שנבחר הוא מתוך השיר "שלום בר", שפורסם לראשונה בשנת 1971 בקובץ "ולא על מנת לזכור". זהו הציטוט היחיד בדרשה שאיננו לקוח מ'כתבי הקודש' של המסורת הנוצרית.

לדברי האפיפיור, הבחירה בשיר נועדה "לבטא את רצונו של האל בשלום ובפיוס".

הציטוט שבחר האפיפיור כולל תיאורים מרומזים של עייפות ממלחמות, געגוע לשלווה, ומשאלת לב לשלום שקט, פשוט ובלתי מתוקשר - "שלום בלי רעש כתות חרבות. שיהיה קל מעל, כקצף לבן ועצל".