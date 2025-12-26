כוחות הביטחון קיימו היום (חמישי) מבצע חיפושים אינטנסיבי בעקבות דיווח שהתקבל מאזרח, שטען כי הבחין באישה לובשת מדים עולה על רכב ערבי סמוך לצומת אליאס ליד קריית ארבע.

הדיווח עורר חשש ממשי לשלום החיילת, ובמשך שעות ארוכות פעלו כוחות מג"ב וצה"ל באזור לאיתורה, תוך סריקת תיעודים ממצלמות אבטחה ותיאום עם גורמים נוספים.

בהמשך התברר כי מדובר בחיילת מג"ב בהכשרה שנכנסה לשטח A בניגוד להנחיות, לאחר שבחרה לנסוע לעיר יטא כדי לבקר את בן זוגה, תושב המקום.

גורמי הביטחון יצרו קשר עם מקביליהם בצד הפלסטיני, ובעזרתם הוצאה החיילת מהעיר והועברה לידי כוחות הביטחון. בשעה זו היא מוסרת עדות ומציגה את גרסתה לאירועים.