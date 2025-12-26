פרסום ראשון: השר לביטחון לאומי, ח"כ איתמר בן גביר, יזם עבודת מטה ייעודית לבחינת אפשרות להקל במתן רישיון נשק אישי לבני ישיבות הסדר שאינם מתגוררים או לומדים ביישובים המוגדרים כזכאים.

מלשכת השר נמסר, כי "מתקיימת עבודת מטה בנושא על מנת למצוא את הדרך הנכונה לאפשר גם לאוכלוסייה יקרה וחשובה זו להצטרף למאות אלפי נושאי הנשק בעם ישראל במהלך שירותם".

מאז כניסתו לתפקיד, מקדם השר בן גביר רפורמה רחבת היקף בתחום רישיונות הנשק.

בין הצעדים שבוצעו נכללים הרחבה דרמטית של רשימת היישובים הזכאים והקלה משמעותית בתבחינים, כולל אפשרות לבחורי הסדר לשאת נשק מגיל 21 לאחר שנת שירות קרבי - כל עוד הם גרים או לומדים ביישוב זכאי.

במשרדו של בן גביר מציינים כי מאז תחילת המלחמה אושרו מעל 240,000 רישיונות לנשק.

עם זאת, בחורי הסדר שאינם עונים על תנאי המגורים או הלימודים - טרם זכאים לנשיאת נשק במהלך שירותם. כעת, נבחנת האפשרות לכלול גם אוכלוסייה זו במסגרת תנאי הרפורמה.