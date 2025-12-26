יחידת מיתר בפעולה דובר צה"ל צה"ל מפרסם היום (שישי) תיעוד מתרגיל רחב היקף של יחידת מיתר (427), הפועלת תחת פיקוד חטיבת האש 214. מדובר בתרגיל מוכנות ראשון מסוגו שהתקיים במרחבי יהודה ושומרון והבקעה, ועסק ביישום יכולות ה"חשיפה-תקיפה" של היחידה. עוד באותו נושא: תיעוד: תרגיל צבאי בין סוריה ללבנון

שייטת 3 תרגלה תקיפה והגנה בים

צה"ל בחן מוכנות - וחשף נקודת תורפה

התרגיל המטכ"לי שדימה מלחמה רב-זירתית במהלך התרגיל תורגלו תרחישים שונים במספר מוקדים במקביל, בהם חדירת מחבלים, אירועים מתפרצים, תרחישי רב-נפגעים, וחבירה מהירה לכוחות לוחמים בשטח. היחידה הפעילה בתרגיל את כלי הטיס הבלתי מאויש מדגם "דוהר שמיים", שמאפשר איסוף מודיעין, זיהוי מטרות וסגירת מעגלי אש בזמן אמת - כחלק מהסיוע שהיא מעניקה לדרגים החטיבתיים והאוגדתיים לקבלת החלטות מבצעיות. צילום: דובר צה"ל צילום: דובר צה"ל צילום: דובר צה"ל צילום: דובר צה"ל צילום: דובר צה"ל צילום: דובר צה"ל צילום: דובר צה"ל

מצאתם טעות או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו