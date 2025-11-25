תיעוד של כוחות צה״ל בזמן תרגיל ׳מגן עוז׳ דובר צה"ל

צה"ל השלים את התרגיל המטכ"לי רחב ההיקף "מגן עוז", בהובלת אגף המבצעים, כחלק ממאמץ מתמשך להגברת המוכנות בכלל הגזרות.

התרגיל, שנמשך יומיים, כלל שיתוף פעולה בין כלל זרועות ויחידות צה"ל, ונועד לבחון את הכשירות המבצעית לאור לקחי מלחמת חרבות ברזל והאירועים מיום 7 באוקטובר.

בתרגיל לקחו חלק אגף המבצעים, אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, אגף כוח האדם, אמ"ן, חיל האוויר, חיל הים, זרוע היבשה, פיקוד הצפון, המרכז, הדרום והעורף.

הכוחות תרגלו רצף של תרחישים אינטנסיביים הכוללים חדירות, פשיטות, הפעלת רחפנים, ירי תמ"ס, שיגורי כטב"מים, חדירת רכבי תופת, גיוס מילואים, ותגובה לאירועי בט"פ והתפרעויות אלימות.

התרגיל נפתח בבוחן פתע של הרמטכ"ל, לבחינת מוכנות אוגדה 210 לתרחיש מתפרץ. הכוחות תרגלו הקפצות מהירות, הפעלת חטיבה סדירה באופן מוסק, כוחות מגדוד טנקים רכוב ויחידות מיוחדות.

הרמטכ"ל ניהל הערכות מצב מטכ"ליות במהלך התרגיל, בליווי פורומים מקצועיים לתכנון וקבלת החלטות תחת לחץ מבצעי.

אגף המבצעים תרגל תפקוד מוצב הפיקוד העליון ומרכז המבצעים, במעבר מהיר משגרה לחירום, תוך הפעלת כוננויות, ניהול סד"כ, גיבוש תמונת מצב, ותיאום רב-זרועי.

בפעם הראשונה תורגלה הטמעת תפיסת ההגנה המחודשת בצה"ל. בפיקוד הצפון התקיים תרגיל מפקדות ייעודי לאוגדה 146, שכלל תרחישי חדירה מרובי מוקדים והפעלת כלים מתקדמים.

תיעוד ממפקדות הזרועות והאגפים בזמן תרגיל ׳מגן עוז׳ דובר צה"ל

חיל האוויר תרגל סיוע אווירי, איתור מטרות ותקיפה, לצד חיל הים שתרגל תרחישי הגנה רב-זירתית. אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה הפעיל שרשרת לוגיסטית נרחבת, פתיחת מרכזים לוגיסטיים נייחים, הפעלת שיירות בתנאי חסימה, אחזקה, תספוק, ותגבור פלוגות שינוע.

חיל הרפואה הפעיל בביה"ח יוספטל מחלקת חירום ע"י רופאים מיחידת מילואים, וביצע תרגול מלא של שרשרת אספקת דם, כוננויות והקפצת אמבולנסים.

בצה"ל מסכמים כי התרגיל יושם בעקבות לקחי תרגיל "עלות השחר" שקדם לו, ובלטו בו שיתופי פעולה בין-זרועיים ובין-ארגוניים, דגש על רציפות תפקודית בצה"ל ובשיתוף המרחב האזרחי.

עם זאת, הודגשו אתגרים כגון שיקוף תמונת מצב בין הדרגים, טיפול במספר גבוה של נפגעים, ופערים בתקשורת הבין-מדרגית.

צה"ל צפוי להרחיב ולהגביר את קצב התרגילים בתקופה הקרובה, כחלק מחיזוק הכשירות בכלל הגזרות ותחת לקחי המלחמה המתמשכת.

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל