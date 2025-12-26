משטרת טורונטו פתחה בחקירה בעקבות מקרה של השחתת מזוזות בבניין מגורים לקשישים בשכונה היהודית בצפון יורק. שלוש מזוזות נעקרו מפתחי דירות, והמשטרה בודקת חשד לפשע שנאה.

האירוע התרחש אתמול (חמישי) מעט לפני השעה 12:30 בצהריים בשדרת בייוויו. שוטרים הוזעקו למקום בעקבות דיווח על מזוזות שנתלשו ממספר יחידות מגורים בבניין המאוכלס בעיקר בקשישים יהודים, בהם גם ניצולי שואה.

יחידת פשעי השנאה של משטרת טורונטו פתחה בחקירה, והמשטרה ביקשה מתושבים שיש בידיהם מידע רלוונטי לפנות לרשויות.

חבר מועצת העיר, ג'יימס פסטרנק, מסר כי מדובר באירוע חמור ומדאיג, במיוחד על רקע מקרה דומה שאירע באותו אזור מוקדם יותר החודש, אז נעקרו כ-20 מזוזות מבניין אחר.

הוא ציין כי חברי הקהילה והתושבים הביעו דאגה מהשפעת המעשים הממוקדים, במיוחד על קשישים.

פסטרנק הוסיף בחריפות: "מקרה זה של השחתת מזוזות הוא דוגמה נוספת לשנאה שדבקה בעירנו, לעתים קרובות תוצאה של הסתה מצד ההמונים ברחובות ושנאה ברשת. חייב להיות גינוי אוניברסלי למעשים אלה, וחייבות להיות לכך השלכות. הקריאות ברחובות ותחושת הפקרות מובילות את טורונטו לתהום".