בטקס חגיגי שהתקיים אתמול (חמישי) בהרצליה נחנך מקווה טהרה חדש, הנחשב לאחד מהמפוארים בישראל.

הפרויקט, שהושקעו בו מיליוני שקלים, נבנה על מנת לתת מענה לביקוש הגובר מצד תושבי העיר.

במעמד השתתפו הרב שמעון גלאי, הרב הראשי לשעבר הרב דוד לאו, ראש העיר יריב פישר, יו"ר המועצה הדתית עו"ד דן פנחס, ויו"ר ארגון טהרת המשפחה הרב חיים לוי.

הרב גלאי, שהגיע חרף מצבו הבריאותי, נשא את המשא המרכזי ועמד בדבריו על מקווה הטהרה כעמוד תווך בהמשכיותו הרוחנית של עם ישראל.

הוא בירך את התורמים והמסייעים להקמת המקום, ונפגש עם ראש העיר לברכה אישית.

ראש העיר הבהיר כי העירייה רואה בסיוע למקווה חובה וזכות, כמו שאר השירותים המוניציפליים הניתנים לתושבים.

יו"ר המועצה הדתית סיפר על היסטוריית המקווה ועל הביקוש הגדול בקרב תושבי העיר. הרב לאו ציין כי למרות שהרצליה נתפסת כעיר חילונית, המקווה משרת רבים וטובים.