חניכי המכינה הקדם-צבאית הטכנולוגית אמית גור אריה מרחובות יצאו השבוע למסע בן שלושה ימים, בקריאה נרגשת להשבתו של רן גואילי מעזה.

שיאו של המסע נרשם בתפילת שחרית בנץ החמה ב"גבעת רני", מול ביתו של גואילי. התפילה לוותה בקריאה להשבתו ובהשתתפות למעלה מ-120 חניכים.

ראש המכינה, הרב צורי לוי, תיאר את הקשר האישי שלו לאירועי אותו יום ואמר, "רני היה בין השוטרים הראשונים שהגיעו לצומת סעד בבוקר ה-7 באוקטובר. הוא הציל את האחיינית שלי ואת פצועי מסיבת ה'נובה' שהגיעו לתחנת הדלק, תוך שהוא מחרף את נפשו בקרב מול המחבלים".

במהלך שלושת ימי המסע צעדו החניכים בשביל ישראל, ממיתר לעבר יער יתיר ובחזרה, ברוחו של גואילי, אותו תיארו כמי ש"יוצא ראשון וחוזר אחרון".

על רקע הדיווחים על שלבי הלחימה הבאים, השמיעו החניכים קריאה נחרצת: "אסור לעבור לשלב הבא כל עוד רני לא חזר הביתה. הוא יצא להגן עלינו, ואנחנו לא עוזבים אותו".

דוד, אחד החניכים, שיתף בתחושותיו: "קיבלתי על עצמי להמשיך בדרכו של רני - אסור להרים ידיים ולוותר. כמו שרני לא ויתר ויצא להגן על הבית, כך לנו אסור לוותר עליו ולהשאיר אותו בעזה".