הרבנית שרה רוקח, אשת האדמו"ר מבעלזא, פרסמה בימים האחרונים מכתב ברכה יוצא דופן המיועד לנשות החסידות, ובו קריאה נרגשת להתחזקות בענייני צניעות ובפרט - בהחלפת כיסוי הראש מפאה למטפחת.

"אני באה לברך אתכן", כתבה הרבנית, "שכל מי שתקבל על עצמה להחליף מפאה למטפחת - תזכה אי"ה להיוושע בכל הישועות והרפואות, ובבני ברוכי, חיי אריכי ומזוני רויחי, עם כל הפירושים".

הרבנית הוסיפה ברכות רבות נוספות למי שתתחזק, ובהן: "הצלחה בכל העניינים, בריאות בכל רמ"ח איברים ושס"ה גידים, פרנסה בשפע ובריווח, עם הרבה יודיש נחת".

המכתב מצטרף לקריאה דומה שפרסמה לפני כחודש הרבנית מויז'ניץ, חנה חיה הגר, בעקבות התמשכות חוליו של האדמו"ר מויז'ניץ.

גם שם קראה הרבנית לנשים להתחזק במצוות כיסוי הראש, תוך דגש על מעבר ממנהג הפאה למטפחת - בהסכמה מלאה של הבעל.

"נמצאים אנו בימים גורליים. כולנו מעתירים בתפילות לרפואת עטרת ראשנו, ומייחלים לישועות מעל לגדר הטבע", כתבה אז הרבנית מויז'ניץ. "מה כבר לא עשינו… נשים צדקניות הפרישו אין ספור הפרשות חלה, פרקי תהילים לרבבותיהם נאמרו בהשתפכות הנפש, וחיזוקים רבים נוספים בכל התחומים. אבל משמים כנראה רוצים מאיתנו עוד משהו".

הרבנית מויז'ניץ הדגישה כי על החיזוק להיעשות רק בהסכמה מלאה של הבעל. "דעת רבינו שליט"א, שנשים הרוצות לעשות שינוי משמעותי בכיסוי הראש, עושות זאת בהסכמה מלאה מצד בעליהן. וחזקה על אישה ששואפת ורוצה להתחזק ועושה זאת באופן הנכון, משמים יסייעו בעדה".

שני המכתבים מצביעים על התעוררות בחצרות החסידיות סביב נושא כיסוי הראש, כאשר הרבניות מעודדות נשים לעבור משימוש בפאה ללבישת מטפחת.

הרבנית מויז'ניץ אף התייחסה לאתגרים שמציב העניין: "ישנה התעוררות רבה אצל אנ"ש בנושא מצוות כיסוי הראש. ורבות מתחזקות בנושא. אך עדיין השטן לא מניח לענין קדוש זה, ומחפש רעיונות שלא שיערום אבותינו".