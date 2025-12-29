במערך דובר צה"ל נותקה בימים האחרונים הגישה לחשבונות המנוי של עיתון "הארץ", כך פורסם בגלי צה"ל.

לפי הדיווח, מדובר ביישום ישיר של החלטת ממשלה שהתקבלה בנובמבר 2024, לפיה יש להפסיק כל קשר פרסומי עם העיתון.

עוד נקבע באותה החלטה כי כל זרועות הממשלה, משרדיה, גופיה ותאגידים המתוקצבים על-ידה מתבקשים שלא להתקשר עם עיתון "הארץ" בשום דרך.

לפי דיווח של הכתב דורון קדוש, לא מדובר בצעד נקודתי: גם חשבונות של לשכות בכירים נוספים בצה"ל נותקו לאחרונה מהעיתון.

בהחלטת הממשלה נכתב כי היא "לא תקבל מצב שבו מוציא לאור של עיתון רשמי במדינת ישראל יקרא להטלת סנקציות נגדה ויתמוך באויבי המדינה בעיצומה של מלחמה, בשעה שגופים בין-לאומיים פוגעים בלגיטימיות של מדינת ישראל, בזכותה להגנה עצמית ומטילים בפועל סנקציות נגדה ונגד ראשיה".

לעמדת הממשלה, בעיתון "הארץ" פורסמו מאמרי מערכת במהלך המלחמה "אשר פגעו בלגיטימציה של מדינת ישראל בעולם ובזכותה להגנה עצמית".

עוד נכתב כי "מו"ל העיתון עמוס שוקן התבטא בוועידת העיתון בלונדון בדרך של תמיכה בטרור וקריאה להטלת סנקציות נגד הממשלה כדלקמן: 'מחבלים פלסטינים הם לוחמי חירות ויש להטיל סנקציות על ראש הממשלה והשרים סמוטריץ ובן גביר, לממשלת נתניהו לא אכפת להשליט שלטון אפרטהייד אכזרי על האוכלוסייה הפלסטינית'".

"לפיכך", נכתב, "הממשלה מצהירה בזאת על כוונתה לנתק כל קשר פרסומי עם עיתון 'הארץ' וקוראת לכל זרועותיה, משרדיה, וגופיה וכן לכל תאגיד ממשלתי או גוף המתוקצב על ידיה, לא להתקשר עם עיתון 'הארץ' בכל דרך שהיא ולא לפרסם בו פרסומים כלשהם".