ממשלת מדינת ויקטוריה שבאוסטרליה הודיעה על הקצאת תקציב של קרוב לשני מיליון דולר אוסטרלי לצורכי אבטחה בקהילה היהודית - בעקבות הפיגוע הקטלני בחוף בונדי ביץ' בסידני, בו נרצחו 15 יהודים ונפצעו 27 נוספים.

עיקר התקציב, כ-900 אלף דולר, יועבר לקבוצת האבטחה הקהילתית CSG, האחראית על מערך השמירה וההכשרה הבטחונית של מוסדות יהודיים במדינה.

הכסף יאפשר הרחבת פריסת האבטחה באירועים וטקסים יהודיים, במיוחד בתקופת חופשת הקיץ.

250 אלף דולר נוספים יועברו לטובת חיזוק האבטחה במחנות קיץ יהודיים ברחבי המדינה, הפועלים בעונה הנוכחית. בנוסף, ארגון הסיוע Jewish Care, המסייע לקשישים יהודיים, יקבל מענק של כ-280 אלף דולר.

ועד הרבנים של ויקטוריה וה-JCC יקבלו כל אחד מענק בסך 100 אלף דולר. לפי ההודעה, גם ארגונים נוספים בקהילה צפויים לקבל מימון במסגרת מהלך כולל לחיזוק ההגנה על מוסדות יהודיים.

ראשת ממשלת ויקטוריה, ג'סינטה אלן, אמרה כי "יהודי ויקטוריה שייכים למקום ומגיע להם לחיות בבטחון מלא". לדבריה, המדינה מחויבת להעניק מענה ממשי לאיומים ולהבטיח שמוסדות יהודיים יוכלו להמשיך לפעול ללא פחד.