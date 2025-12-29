לאחר כעשרים יום במעצר בכלא הסורי, שוחרר הסוחר היהודי סלים חמדאני - ונמצא חף מכל אשמה.

חמדאני, סוחר עתיקות ותיק מהקהילה היהודית הזעירה שנותרה בדמשק, נעצר לפני כשלושה שבועות בבית העסק שלו בשוק העתיק בעיר, במהלך פשיטה של כוחות הביטחון המקומיים.

מאז מעצרו, שררה דאגה רבה בקרב הקהילה שנותרה בבירה הסורית. בני משפחתו של חמדאני יחד עם נציגי הקהילה המקומית פעלו למינוי ייצוג משפטי עבורו, בליווי עורך הדין של הקהילה, ובניסיון שקט להביא לשחרורו.

לפני כשבוע, אמר עלאא' א-דין חרוב, מיופה הכוח לענייני הקהילה היהודית בסוריה, לערוץ "אל-יום", כי ישנה כוונה לשחרר את חמדאני בערבות, תוך המשך ההליך המשפטי.

לדבריו, החשדות התבססו על טענות של אדם אחר שנעצר - אשר קשר את חמדאני לפרשה ממניעים פסולים, בין היתר בשל היותו סוחר ותיק ובשל השתייכותו לקהילה היהודית. טענות אלה, כך התברר, היו חסרות בסיס.

ג'ו ג'אג'אתי, יהודי יליד סוריה המתגורר בברוקלין, ששהה לאחרונה בדמשק, מסר: "הצדק ניצח והאמת התגלתה. אני שמח מאוד לבשר שחברי היקר סלים חמדאני שוחרר וזוכה מכל האשמה. לאחר 20 יום, מערכת המשפט אישרה את מה שידענו בליבנו - סלים הוא אדם חף מפשע".