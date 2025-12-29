חילוץ הארבעה מהרכב ששקע כב״ה צפון

הסערה החורפית השנייה בתוך ימים ספורים הכתה היום (שני) בעוצמה ברחבי הארץ והביאה לשיבושים בתחבורה, הצפות נרחבות, קריסת עצים ואירועי חילוץ.

כבישים ראשיים נחסמו בעקבות הצפות: כביש 234 באזור גשר צאלים, כביש 227 במעלה עקרבים, וכביש 4 סמוך למחלף חולון - שם נותר נתיב אחד בלבד פתוח. כביש 90 באזור ים המלח נפתח חלקית, אך הגישה לנאות הכיכר נותרה חסומה.

אחד האירועים החריגים התרחש בצומת מגידו, שם שקע רכב שטח בתוך נחל שוצף. ארבעה לכודים טיפסו לגג הרכב וחולצו בשלום על ידי לוחמי האש באמצעות סולם ייעודי.

בבני ברק דווח על תקלה ברמזורים בצומת הרחובות ז'בוטינסקי-אבוחצירא-סוקולוב, מה שהוביל לעומסי תנועה כבדים.

מהמשטרה נמסר, כי "כוחות המשטרה במקום מכווינים את התנועה. במקום קיימים עומסי תנועה, ציבור הנהגים מתבקש להתאזר בסבלנות. מומלץ לנסוע בדרכים חלופיות".

ברחוב העצמאות בהרצליה קרס עץ על רכב חולף. נהג הרכב ניצל בנס ולא נזקק לטיפול רפואי.

חובש בכיר במד"א, ניר קיסר, סיפר, "הגענו למקום וראינו את הרכב במרכז הכביש ואת העץ על הרכב. נהג הרכב התהלך בסמוך וסיפר לנו שבמהלך נסיעה העץ קרס על הרכב. האירוע נגמר בנס ונהג הרכב לא נפצע ולא נזקק לטיפול ופינוי".

עץ קרס על רכב תיעוד מבצעי מד"א

צוותי כבאות והצלה ומד"א פועלים בשטח מאז שעות הבוקר. בכבאות קוראים לציבור להימנע באופן מוחלט מכניסה לנחלים או חציית זרמים - גם אם נראים רדודים - בשל סכנת חיים מיידית.

התחזית: הגשם צפוי להיחלש בהדרגה עד שעות הערב, אך כבר בלילה שבין רביעי לחמישי יגיע גל נוסף, שיתעצם ויגיע לשיאו ביום חמישי.

צפויות סופות רעמים, רוחות חזקות וגשמים עזים מהצפון ועד צפון הנגב. בסוף השבוע צפויה הפוגה ממושכת ויבשה.

