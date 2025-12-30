ועדת הכנסת התכנסה היום (שלישי) לדיון ראשון בהצעת חוק יסוד: שכר נושאי משרה ברשויות השלטון, ביוזמת ח"כ אביחי בוארון.

ההצעה מבקשת להסדיר את שכרם של שופטים, דיינים, קאדים, שרים, חברי כנסת ובעלי תפקידים בכירים - בהתאם למדרג שיקבע על בסיס שכר נשיא המדינה, ובידי ועדה ציבורית בלתי תלויה.

ח"כ אופיר כץ, יו"ר הוועדה, פתח את הדיון בביקורת על פערי השכר החריגים בין נושאי משרה שונים, שלדבריו אינם מוצדקים במדינה דמוקרטית.

ח"כ בוארון הסביר כי החוק מבקש להשליט סדר ולהשוות בין הרשויות, תוך שמירה על עקרונות השוויון, ההתייעלות ושליחות ציבורית. הוא הבהיר כי שכר הח"כים והשרים לא צפוי לעלות, אך ככל הנראה שכר השופטים יופחת - בכפוף להמלצת הוועדה הציבורית.

חברי הכנסת מיקי לוי, קארין אלהרר, גלעד קריב ויסמין פרידמן תקפו את ההצעה בחריפות. הם הזהירו מפני פגיעה בעצמאות השיפוט, טענו כי מדובר במהלך שמטרתו להלך אימים על מערכת המשפט, והביעו חשש מהשפעות ארוכות טווח על אמון הציבור ועל גיוס שופטים איכותיים. לדבריהם, עקרון עצמאות השפיטה הוא יסוד חוקתי, וכל פגיעה בו מהווה תקדים מסוכן.

עו"ד חנית אברהם מהנהלת בתי המשפט הצטרפה לביקורת והבהירה כי שמירה על שכר ראוי לשופטים היא אינטרס מדינתי ראשון במעלה, ונועדה להבטיח שופטים בלתי תלויים.

גם השופט הבכיר ירון לוי התריע מהשלכות ההצעה, והסביר כי לשופטים יש מגבלות ייחודיות המקשות עליהם לעסוק בעיסוקים נוספים או להמשיך את הקריירה לאחר גיל הפרישה. לדבריו, קיצוץ בשכר עלול להוביל לאובדן ניסיון מצטבר ולפגיעה קשה באיכות השיפוט.

ח"כ ינון אזולאי מהקואליציה הביע תמיכה מסויגת בהצעה, אך הדגיש כי יש לשמור על איזון בין הרשויות ולהתייחס ברצינות לחשש הציבורי, במיוחד מהמגזר החרדי, כלפי מערכת המשפט.

גם הרב מאיר כהנא, לשעבר נשיא איגוד הדיינים, התריע מהשלכות מיידיות על מגזר הדיינות, והדגיש כי מדובר במשרות עם מחויבות ממושכת של עשרות שנים - בניגוד למשרות של נבחרי ציבור.

הדיון היה סוער במיוחד, וכלל התבטאויות נוקבות מצד חברי כנסת, שופטים ונציגי מערכת המשפט.