ח"כ אביחי בוארון מהליכוד תוקף את נשיא אוניברסיטת תל אביב, פרופ' אריאל פורת, שכתב כי יש להתנגד "בכל מחיר" להצעת חוק להגברת הפיקוח על המועצה להשכלה גבוהה אותה הגיש בוארון.

"תראו אותו. פרופסור ובכל זאת לא למד כלום ממה שעברנו כאן בשנתיים וחצי האחרונות. לפני שבועיים הגשתי את חוק המל"ג המאפשר למל"ג לפקח על חלוקת 15 מליארד ש"ח על ידי ועדת התכנון והתקצוב. אבל לפרופסור אריאל פורת נשיא אוניברסיטת תל אביב זה לא התאים. לא מתאים לו שיזיזו לו את הגבינה. לא מתאים לו שהחתול יפסיק לשמור על גבינת הקממבר", כתב בוארון בחשבון ה-X שלו.

הוא הוסיף "האיש האלים וחסר האחריות הזה, האיש האנטי דמוקרטי הזה, נשיא אוניברסיטת תל אביב לא יכול לשמש מורה בישראל. הוא יכול לומר כל אשר על ליבו אבל הוא איננו יכול להסית ולהדיח. הוא אינו יכול לשעבד את האקדמיה ולהשתמש בה לקידום דעותיו הפוליטיות הקיצוניות. הוא איננו יכול לפעול נגד הדמוקרטיה.

אנחנו נחוקק, המוחים ימחו - זו זכותם המלאה, האוניברסיטאות יוכלו לקחת חלק בדיון הציבורי אבל בוודאי לא להשבית את פעילותן השוטפת תוך פגיעה בעשרות אלפי אנשי סגל ומאות אלפי סטודנטים וכולנו נפעל על פי חוק", דברי בוארון שהדגיש כי יפנה לשר החינוך בבקשה לנקוט בצעדים נגד פרופ' פורת.

פרופ' פורת כתב במכתב ששלח לחברי הסגל האקדמי באוניברסיטת תל אביב: "ביום ראשון הקרוב תעלה לוועדת השרים לענייני חקיקה הצעת חוק העוסקת, לפי לשון הכותרת שלה, ב'חיזוק השקיפות והפיקוח ציבורי על המועצה להשכלה גבוהה'".

לטענתו, מדובר בניסיון לפגוע באקדמיה. "למעשה, אם הצעת החוק תעבור, האקדמיה הישראלית תוכפף בפועל לממשלה ומצבנו יהיה גרוע יותר מזה של האקדמיה בסין או ברוסיה. זו הצעת החוק הקיצונית ביותר שעולה לדיון מאז החלה המהפכה המשטרית. אסור לנו לתת לה לעבור, יהיה המחיר אשר יהיה".