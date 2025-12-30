עיון בצו השיפוט שעליו חתם בתחילת השבוע מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, מגלה כי שטחו של היישוב חומש שבצפון השומרון הוכפל.

תחום השיפוט החדש נקבע על שטח של 1,537 דונם - צעד המהווה שינוי משמעותי במעמדו התכנוני והמשפטי של היישוב.

הרחבת תחום השיפוט מייצרת במקביל מובלעות פלסטיניות הסמוכות לשטח היישוב, ובכך יוצרת מציאות גיאוגרפית חדשה באזור.

הצו, שנחתם ביוזמת שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ', מאפשר לראשונה קידום תכנון, פיתוח ובנייה כחוק ביישוב.

מדובר במהלך המוציא את חומש ממעמד של התנחלות בלתי מוסדרת, ומחזיר אותה אל מפת ההתיישבות הרשמית של מדינת ישראל.

לצד חומש חתם האלוף על תחומי שיפוט לשבע יישובים נוספים: יונדב בהר חברון, גבעות בגוש עציון, קדם ערבה במגילות, ייטב מערב בבקעת הירדן, הר עיבל בשומרון, בני אדם בבנימין והרחבת היישוב עפרה.

המהלך מצטרף לשורת צעדים משמעותיים שמוביל סמוטריץ' לחיזוק ההתיישבות בצפון השומרון.

תחום השיפוט של חומש צילום: ללא קרדיט

רק בשבוע החולף פורסם סדר היום של מועצת התכנון העליונה, הכולל אישור לקידום תכנית ענק ביישוב שא-נור - תב”ע ל־126 יחידות דיור, שטחי מסחר ומבני ציבור, מהלך שמצטרף להחלטת הקבינט שהתקבלה לפני מספר שבועות, לאשר את הצעת השר סמוטריץ' להכריז מחדש על היישובים גנים וכדים לצד שורה של יישובים נוספים ביהודה ושומרון.

לדברי סמוטריץ', "החתימה על תחום השיפוט של חומש היא רגע של תיקון היסטורי. אנחנו מוחקים את חרפת הגירוש. חומש היא סמל וכעת היא חוזרת למפה באופן רשמי ומוסדר. זהו צעד נוסף במימוש החזון שלנו: חיזוק ההתיישבות, העמקת האחיזה בשטח ומניעת הקמת מדינת טרור פלסטינית בלב הארץ. אני מודה לאלוף הפיקוד, למינהל האזרחי ולמינהלת ההתיישבות על עבודה מקצועית, נחושה וציונית".