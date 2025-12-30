חקלאי מקומי באוקראינה הרס בשבועות האחרונים בית קברות יהודי עתיק באמצעות טרקטור, לאחר שהחל לחרוש את האדמה בשטח בית הקברות ההיסטורי.

המקרה התרחש סמוך לכפר פנקראטובה שבעיר יוז'נואוקראינסק במחוז מיקולאייב.

האירוע נחשף על ידי ההיסטוריונים המקומיים ואסיל סליאבין ואולכסנדר שיווה, שמיהרו לדווח לרשויות על המעשה.

מדובר בבית קברות יהודי שפעל במקום במשך יותר מ-150 שנה, וששרידיו היו ידועים בקרב האוכלוסייה המקומית.

מנכ"ל הקהילה היהודית המאוחדת של אוקראינה, ויטלי קמוזין, מסר כי החקלאי שכר אדמה סמוכה לשטח בית הקברות, אך השתלט בהדרגה גם על חלק מהשטח ההיסטורי עצמו, הרס מצבות וחרש את הקרקע.

לדבריו, הקהילה היהודית שהתגוררה במקום במאה ה-19 חיה בצמוד למושבה גרמנית קטנה, ובית הקברות הוקצה לה בנפרד.

קמוזין ציין כי מיקומו של בית הקברות אומת בעבר באמצעות מפות סובייטיות מהשנים 1930-1940, וכן על פי עדויות של קשישים מקומיים.

בעקבות פניית ההיסטוריונים, פתחה המשטרה האוקראינית בחקירה, וקמוזין הודיע כי הקהילה היהודית תגיש בקשה רשמית לבדיקה דחופה של נסיבות ההרס.