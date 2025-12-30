ראש עיריית אוגיניאק בדרום מערב צרפת עשוי להיות מודח מתפקידו לאחר שפרסם אמירה אנטישמית ברשתות החברתיות.

ברנאר בזינה הגיב לפוסט על השתתפות ישראל באירוויזיון וכתב כי צרפת "יהודית מדי כדי להחרים", משפט שהוגדר כאמירה אנטישמית מובהקת.

על פי דיווח בחדשות 12, שר הפנים הצרפתי הודיע כי נשקלות נגד ראש העיר סנקציות משמעתיות, בטענה כי דבריו אינם מתיישבים עם האחריות הציבורית הנדרשת מנבחר ציבור.

בזינה זומן לפגישה רשמית עם נציגי השלטון המרכזי, והאפשרויות הנבחנות נעות בין השעיה זמנית לבין הדחה מתפקידו בהחלטת מועצת השרים.

במקביל להליכים המנהליים נפתחה חקירה פלילית בגין העלבה גזענית בפומבי. ראש העיר צפוי להתייצב בפני נציג התביעה בחודש ינואר ולהיקנס בסכום של 500 אירו. המפלגה הסוציאליסטית הודיעה על הרחקתו המיידית משורותיה.

בזינה פרסם התנצלות וטען כי לא היה מודע למשמעות האנטישמית של דבריו, אך ארגונים למאבק בגזענות ואנטישמיות הבהירו כי מדובר באירוע חמור ובלתי מתקבל על הדעת. ההחלטה הסופית בעניינו צפויה להתקבל בשבועות הקרובים.