הסנאטור הרפובליקני ביל קאסידי, המכהן כיו"ר ועדת הבריאות, החינוך, העבודה והפנסיות של הסנאט, הודיע על פתיחת חקירה רשמית נגד ראש עיריית ניו יורק החדש, זוהראן ממדאני.

החקירה מתמקדת בהחלטתו השנויה במחלוקת של ממדאני לסגת מאימוץ הגדרת האנטישמיות של הברית הבינלאומית לזיכרון השואה (IHRA).

עם כניסתו לתפקיד לפני כחודש, חתם ממדאני על צו המבטל את הגדרת ה-IHRA כסטנדרט העירוני, ולצדו ביטל צו קודם שאסר על גופים עירוניים לשתף פעולה עם קמפיינים של חרם על ישראל (BDS).

הגדרת ה-IHRA, הכוללת צורות מסוימות של שלילת זכות הקיום של ישראל כאנטישמיות, אומצה על ידי הממשל הפדרלי ב-2019 וזוכה לתמיכה רחבה משתי המפלגות.

במכתב חריף ששלח לממדאני, הציב הסנאטור קאסידי לדעת האם העירייה מתכננת לאמץ תקן חלופי להגדרת אנטישמיות, ואילו צעדים קונקרטיים בכוונתה לנקוט כדי להגן על תלמידים יהודים בבתי הספר. הסנאטור שאל גם האם ראש העיר רואה בקמפיינים של חרם על ישראל ביטוי של אנטישמיות.

"תפקידי הוא להבטיח שכל תלמיד ירגיש בטוח", כתב קאסידי. "בתקופה שבה תלמידים יהודים חשים פחד, אני מודאג שהפעולות שלכם רק יחריפו את החשש שלהם".

החקירה משקפת את הביקורת הרפובליקנית על מנהיגים פרוגרסיביים שלטענתם מחלישים את המאבק באנטישמיות, על רקע המתחים הגוברים בקמפוסים ובערים הגדולות בארה"ב.