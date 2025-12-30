ראש הממשלה בנימין נתניהו הציג בפגישה שקיים עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נתון ביטחוני חדש, לפיו בידי חמאס בעזה מוחזקים כ-60 אלף רובי קלצ'ניקוב.

לדברי כתבת חדשות 13 מוריה אסרף, המסר שהעביר נתניהו לממשל האמריקני היה חד וברור: ללא איסוף הנשק מהרצועה - אין מקום לשקול שיקום אזרחי של עזה.

הנתון נאסף במיוחד לקראת הנסיעה על ידי אגף המודיעין והשב"כ. "בלי שהנשק הזה יאסף, אי אפשר להתקדם לשלבים הבאים", היה המסר המרכזי שנמסר לאמריקנים.

בנוסף, בשיחה עם טראמפ הזהיר נתניהו מפני נוכחות טורקית בעזה. גורם בסביבת רה"מ סיפר כי נתניהו הדגיש בפני טראמפ שישראל "לא תוכל לסבול נוכחות טורקית על הקרקע בעזה".

הדברים נאמרו על רקע חשש בירושלים מהאפשרות כי טראמפ יתמוך במהלך שיאפשר השפעה גוברת של אנקרה ברצועת עזה - במיוחד לנוכח התבטאויותיו לפיהן אינו פוסל מכירת מטוסי F-35 לטורקיה.