ראש מכון 'גמרא סדורה', הרב דניאל ברק ווינט, ספד בשיחה עם ערוץ 7 לרב יהודה שוורץ זצ"ל, ממייסדי היישוב אלון שבות ומנכ"ל מכללת הרצוג במשך כ-25 שנה, שהלך לעולמו השבוע.

בדבריו שיבח את אישיותו הענווה של הרב שוורץ ואת השפעתו העמוקה על עולם ההוראה ולימוד התורה שבעל פה.

הרב ברק ווינט שיתף כי כאשר נחשף הרב שוורץ לראשונה לפרויקט "גמרא סדורה", הוא ניגש אליו בענווה ובכבוד, פתח בהתכתבות עניינית ואף העיר הארות מדויקות.

"מאז, הוא זיכה אותי בהערותיו ובהארותיו המחכימות בהתמדה. עד כדי כך שלפני כל מייל שבו שלחתי פרק חדש, הייתי בודק את עצמי שוב ושוב מול קובץ הש"ס-משניות שערך ושלח לי", סיפר הרב ברק ווינט, "עברתי מחדש על כל הש"ס, ושדרגתי את גמרא סדורה מן היסוד. הפער בין המהדורה הראשונה למהדורה הרביעית כיום - משמעותי מאוד, והרבה ממנו בזכות אותה ביקורת עניינית, מדויקת ושקולה".

עוד הוסיף הרב ברק ווינט, כי למרות מחלוקות מקצועיות בשאלת הזחות הגמרא והמשנה, הרב שוורץ קיבל את דרכו באהדה: "על אף שהיה סבור שנכון לעשות יותר הזחות במשנה ובגמרא, הוא קיבל את דרכי בעין טובה, בפנים מאירות ובשמחה. יותר מכך, הוא סיפר על כך למקורביו ולתלמידיו בעין טובה ממש, כאב המספר על בנו".

לדבריו, "אני משתדל להמשיך את דרכו: לעזור, לפרגן, ולחזק את הדור הבא של מוסרי התורה. ואולי, מתוך המפגש האישי הזה, יש כאן גם קריאה שקטה לכולנו: ללמוד מדרכו כיצד אפשר להעיר ולהאיר, לחלוק ולבקר, ובכל זאת להישאר בענווה, באצילות, ובעין טובה של תורה".