איציק גואילי בשיחה עם 'קול ברמה' קול ברמה

איציק גואילי, אביו של רני גואילי שנחטף לעזה, סיפר הערב (שלישי) על שלל הפגישות שקיים לאחרונה בארצות הברית, בהן עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, עם בכירי הממשל האמריקני, וכן עם ראש הממשלה בנימין נתניהו.

לדבריו, בראיון לרדיו 'קול ברמה', טראמפ גילה בקיאות בפרטים, קיבל את בני המשפחה "באהבה גדולה", והבהיר כי יעשה ככל שביכולתו להשיב את רני: "הוא אמר שלא יוותרו ולא יעברו לשום דבר עד שרני יחזור".

על הפגישה עם ראש הממשלה אמר גואילי: "גם הפגישה עם נתניהו, שהייתה בארבע עיניים, חיזקה את התחושה שיש רצון אמיתי להשיב את רני".

בהמשך הראיון השמיע האב זעקה אישית נוקבת בנוגע לשיח הציבורי סביב בנו: "מרגיז אותי שאתם אומרים 'ה' יקום דמו'. אני לא יודע אם הוא חי או מת. אנחנו עדיין מחכים לו ומאמינים שהוא יחזור".

מחכים לרני גואילי צילום: Avshalom Sassoni/Flash90

גואילי היה לוחם יס"מ נגב במחוז הדרומי של משטרת ישראל. במהלך הטבח בעלומים הוא נורה ונפצע קשה, נחטף וגופתו נלקחה לרצועת עזה על ידי מחבלי חמאס.

בינואר 2024 אושר כי גואילי אינו בין החיים. הוא החלל החטוף האחרון מתוך החטופים במלחמת חרבות ברזל שנותר בשבי חמאס ברצועת עזה. הוא מוגדר רשמית כחלל מערכות ישראל שמקום קבורתו לא נודע.