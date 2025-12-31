ועדת החוץ והביטחון של הכנסת המשיכה אתמול (שלישי) את רצף הדיונים בהצעת חוק הגיוס, כאשר הדיון התמקד בסעיפים העוסקים בהטלת עיצומים כספיים במסגרת יישום החוק.

על פי הצעת החוק, מנכ"ל משרד הביטחון יהיה מוסמך להטיל עיצום כספי אם יימצא כי לגבי חמישה אחוזים מתלמידי ישיבה מסוימת לא מתקיים "התנאי המוצהר" - ולפיו התלמיד לומד לימודים תורניים באופן סדיר ובהיקף של לפחות 45 שעות שבועיות, או 40 שעות במקרה של כולל.

ההצהרה ניתנת על ידי בעל תפקיד בישיבה, המשמש גם מורשה חתימה של העמותה או החברה לתועלת הציבור המפעילה אותה. במקרה של הפרה, יוכל מנכ"ל משרד הביטחון להטיל קנס של עד 20 אלף שקלים, לאחר שניתנה לבעל התפקיד הזדמנות להשמיע את טענותיו.

בנוסף, נקבע כי ניתן יהיה להטיל קנס של 1,500 שקלים בגין כל תלמיד שלגביו נמסרה הצהרה שאינה עומדת בתנאי החוק. עוד נקבע כי בעל תפקיד שיוטלו עליו עיצומים יותר מפעם אחת, או שיוטלו עליו קנסות ביחס לחמישה תלמידים או יותר, לא יהיה רשאי להגיש תצהירים נוספים לצורך דחיית שירות ביטחון.

עוד נקבע כי מנכ"ל משרד הביטחון יחויב לדווח אחת לחצי שנה לוועדת החוץ והביטחון על מספר העיצומים שהוטלו, סכומם והעילות שבגינן הוטלו.

במהלך הדיון נשמעו דברים של בני משפחות שכולות. מיה מורנו, אלמנתו של סא"ל עמנואל מורנו ז"ל, אמרה: "שני הבנים שלי משרתים בצבא. עליי לא חל שום חוק הקלות, אם הם לא יתגייסו הם ייכנסו לכלא, והם יתומי צה"ל. איך ייתכן שמדינת ישראל עושה איפה ואיפה בין אזרחים? אחד הבנים שלי למד שנתיים בישיבה, תלמיד חכם, ובחר להתגייס לצבא רגיל. יש ערך גדול לתורה, אבל תורה בלי חיבור למדינה, אני תוהה מה ערכה".

גם מיכל קסטל קידר, אלמנתו של סא"ל דולב קידר ז"ל, התייחסה לדברים ואמרה: "אנחנו לא משפחה דתית, אבל לדולב הייתה פלוגה של בני ישיבות, והוא עשה הכול כדי שיקבלו את מה שהם צריכים. איך ייתכן שזה לא מובן מאליו שכל מי שחי במדינה הזו צריך גם להגן עליה?".

הדיונים בוועדה צפויים להימשך בשבוע הבא, כחלק מהמאמץ להשלים את חקיקת חוק הגיוס בשבועות הקרובים.