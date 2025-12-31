ההצהרה של בן גביר בתראבין ללא קרדיט

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הגיע היום (רביעי) שוב לכפר תראבין שבנגב, זאת לאחר שבמהלך הלילה הוצתו חמישה כלי רכב ביישוב להבים - מה שמוערך במשטרה כפעולת תג מחיר בתגובה למבצע האכיפה בכפר.

הביקור התקיים במסגרת מבצע "סדר חדש", אותו יזם בשיתוף עם המפכ"ל דני לוי. המבצע מתמקד באכיפת החוק, איסוף נשק בלתי חוקי, הריסת מבנים בלתי חוקיים והגברת תחושת המשילות באזור.

בהצהרה לתקשורת שמסר השר בן גביר בכניסה לכפר, לצדו של מפקד המשמר הלאומי, אמר: "30 שנה הפקירו כאן את הנגב, 30 שנה הזניחו כאן את המקום. המשטרה אף פעם לא נכנסה למקומות האלה".

הוא ביקש להעביר מסר: "אני אומר למי שנורמטיבי כאן שאין לו ממה לפחד. אבל, מי שלא נורמטיבי, אנחנו נכסח אותו. המשטרה תטפל בו, המשמר הלאומי יכריע אותו. אנחנו ממשיכים בלי למצמצם - כדי להכריע את אותם פורעים".

גורם במשטרה מסר כי "שריפת הרכבים היא תג מחיר של הבדואים על מבצע איסוף הנשקים של השר והמפכ"ל בתראבין", והוסיף: "הכללים השתנו. הם לא מבינים שלא יפחידו אותנו -- נחריף את הצעדים".