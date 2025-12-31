הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) פרסמה היום (רביעי) את אומדן האוכלוסייה של ישראל לסוף שנת 2025.

מהנתונים עולה כי אוכלוסיית המדינה מונה כ-10.178 מיליון תושבים, עלייה של כ-112 אלף נפש בהשוואה לסוף שנת 2024 - קצב גידול של 1.1%, הזהה לקצב הגידול של השנה שעברה.

לפי הנתונים, מתוך כלל התושבים: 7.771 מיליון הם יהודים ואחרים (כ-76.3%), 2.147 מיליון ערבים (כ-21.1%), 0.260 מיליון הם תושבים זרים (כ-2.6%).

במהלך שנת 2025 נולדו בישראל כ-182 אלף תינוקות, מתוכם כ-76% לאימהות יהודיות ואחרות, ו-24% לאימהות ערביות.

במקביל, נרשמו כ-50 אלף פטירות, ירידה של כ-2,000 לעומת 2024. שיעור התמותה ירד קלות ל-5.2 ל-1,000 איש (לעומת 5.3 בשנה שעברה).

הגידול הטבעי, כלומר הפער בין לידות לפטירות, עמד על כ-132 אלף תושבים, והיווה את המקור המרכזי לעלייה באוכלוסייה, בעיקר לנוכח מגמת הגירה שלילית.

למרות הגידול הטבעי, הנתונים מצביעים על מגמה מטרידה: מאזן ההגירה הבין-לאומית של ישראל בשנת 2025 עמד על מינוס 20 אלף תושבים.

מהנתונים עולה כי: 69.3 אלף ישראלים עזבו את המדינה בשנה החולפת, רק 19 אלף חזרו לישראל. מאזן ההגירה של ישראלים בלבד - שלילי במיוחד, ועומד על כ-מינוס 50.3 אלף.

גם העלייה לישראל ירדה: בשנת 2025 עלו לישראל 24.6 אלף עולים, ירידה של כ-8,000 עולים לעומת שנת 2024.

מספר האנשים שהגיעו לישראל לצורך איחוד משפחות ירד גם הוא - 5.5 אלף בלבד, ירידה של 2,500 מהשנה שעברה.

למרות שבישראל נרשמת צמיחה דמוגרפית חיובית, הירידה במספר העולים והעלייה בהגירה מישראל עלולות להשפיע על האיזון הדמוגרפי והחברתי בעתיד.

הלמ"ס מדגישה כי קצב הגידול לשנת 2025 (1.1%) נשמר, אך מדובר בקצב נמוך יחסית לשנים קודמות. הנתון הזה, בשילוב מאזן הגירה שלילי, מדגיש את החשיבות שבהתמודדות עם הגירה שלילית, עידוד חזרה של ישראלים מחו"ל, והגברת קליטת העלייה.