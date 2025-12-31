האם הנתונים המטרידים של דו"ח טאוב אודות האטה בגידול הדמוגרפי בישראל הם אכן מטרידים? מיכאל פואה, יו"ר תנועת 'בוחרים במשפחה', צלל אל פרטי הנתונים ובאמתחתו מסר מרגיע, לפחות עבור מי שמצב הילודה היהודית בישראל מעסיק אותו.

"אני בוחן את דף העמדה של מכון טאוב, שם כתוב שלראשונה שיעור גידול האוכלוסיה בישראל צנח אל מתחת לאחוז אחד, 0.9% והנתון השני הוא ששיעורי הפריון בירידה בכלל המגזרים", פותח פואה את דבריו בשיחה עם ערוץ 7.

"אני לא יודע מאיפה הם הוציאו את זה כי נכנסתי לדו"ח עצמו וקראתי בצורה מאוד ברורה שאמנם המוסלמיות, הנוצריות, הדרוזיות והאחרות ירדו בשיעור הפריון הכולל משנת 2022 ל-2024, אבל אצל היהודיות, הפלא ופלא, שיעור הפריון ב-2022 היה 3.03 ובשנת 2024 הוא 3.07, כלומר שיש עליה. אמנם בשנת 2023 הייתה ירידה ל-3.00 אבל על רקע המלחמה ניתן להבין את העניין הזה, ובכל מקרה לא מדובר בנתון דרמטי".

"צריך לזכור שבכל העולם המדינות המתפתחות נמצאות מתחת השיעור של שימור האוכלוסיה, כלומר 2.1 בשיעור הפריון. ישראל נמצאת באזור ה-3 נמצאת במצב מצוין ואופטימאלי. זה אומר שזה לא מביא לפיצוץ אוכלוסין אלא שיעור שמבטיח את הגידול של האוכלוסיה היהודית. זו בשורה מצוינת וטובה".

כאמור, את הנתונים לא מוציא פואה ממקורות עלומים כלשהם אלא מתוך דו"ח מכון טאוב עצמו, ומשום כך עולה השאלה כיצד זה הגיעו במכון למסקנה שבכל המגזרים ישנה ירידה וכיוצא באלה. מה הם פספסו? "הם לא פספסו", אומר פואה. "זו אג'נדה שמובילה את המכון ואת הפרסומים בחדשות החמוצות. קשה להם לפרסם שהמצב מצוין".

פואה מזכיר כי לפני כמה עשרות שנים החדשות עסקו בסכנה הדמוגרפית המרחפת על ישראל, "והסכנה הזו לא רק חלפה, אלא התהפכה לטובה. היום הנשים המוסלמיות יולדות פחות מנשים היהודיות ובשיעורי האוכלוסיה הנוכחיים מוכח שהאוכלוסיה היהודית גדלה בקצב בטוח וטוב. ברור לגמרי שמי שלוקח טבלה כזו ומוציא הודעה חמוצה כזו על ירידה בפריון, או שהוא לא יודע לקרוא נתונים או שהוא מנסה להנחיל אג'נדה במחיר של ביזיון עצמי".

הטבלה בדו"ח פנימה: