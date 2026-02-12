צפו: סמוטריץ' הזכיר לגולדקנופף את דברי הגמרא צילום: ערוץ הכנסת

במהלך דיון על רפורמת משק החלב, התפתח עימות יוצא דופן בין שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לחבר הכנסת יצחק גולדקנופף.

הוויכוח, שהחל בטענות על יוקר המחיה והשלכות הרפורמה, עבר במהירות לזירה התורנית וההיסטורית.

גולדקנופף פתח בציטוט כדי להדגיש את אחריות הממשלה למצוקה הכלכלית: "הגמרא אומרת, 'פנו בני ישראל לדוד המלך ואמרו לו עמך צריכים פרנסה'".

סמוטריץ', שלא נותר חייב, בחר להמשיך את הקו של גולדקנופף אך הפנה אותו לכיוון אחר לגמרי - סוגיית הגיוס והנשיאה בנטל שנמצאת במוקד הדיון הציבורי.

הוא הזכיר את המשך הפסוק "פשטו ידיכם בגדוד" וציין כי דוד המלך "גייס גם תלמידי חכמים, אפילו למלחמה שהיא לא מצווה".