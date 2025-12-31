יו"ר הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס (אבו מאזן), פרסם היום (רביעי) הודעה רשמית לרגל מלאות 61 שנים ל"מהפכה" הפלסטינית - תחילתה של תנועת פת"ח.

אבו מאזן הגדיר את השקת 'המאבק המזוין' כ"התפתחות היסטורית משמעותית", שלדבריו "השיבה את הזהות הלאומית של העם הפלסטיני לאחר ה'נכבה' של 1948".

לדבריו, איש לא יוכל למנוע את הקמתה של מדינה פלסטינית עצמאית וריבונית שבירתה ירושלים המזרחית, וכן את שיבת הפליטים, "בהתאם להחלטות המוסדות הבין-לאומיים וליוזמת השלום הערבית".

בהודעתו הדגיש אבו מאזן כי רצועת עזה "תחזור לחיק הלגיטימיות הלאומית", קרי לשליטת הרשות הפלסטינית, אשר תשקם אותה ותקדם את חזון המדינה הפלסטינית. לדבריו, "לא תהיה מדינה פלסטינית בעזה ולא מדינה פלסטינית ללא עזה".

תנועת פת"ח, בהנהגת אבו מאזן, פרסמה גם היא הודעה נפרדת לציון יום השנה, ובה נאמר כי העם הפלסטיני "לא ייכנע לתוכניות מדיניות החותרות לחסל את זכויותיו הלגיטימיות", וכי יסכל את תוכניות ישראל לסיפוח שטחים ביהודה ושומרון ולגירוש פלסטינים מרצועת עזה.