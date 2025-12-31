בית המשפט המחוזי בירושלים גזר 28 שנות מאסר בפועל על שני מחבלים, תושבי חברון, שהורשעו בביצוע פיגוע משולב של דריסה, ירי ודקירה נגד אזרחים יהודים בשכונת רוממה בירושלים. הפיגוע בוצע באפריל 2024, בעיצומה של מלחמת "חרבות ברזל".

על פי הכרעת הדין, המחבלים תכננו את הפיגוע מבעוד מועד, הצטיידו בתת מקלע מאולתר מסוג "קרלו", סכינים וגרזן, ורכשו רכב לצורך ביצועו.

השניים נכנסו לישראל שלא כדין, שינו את לוחיות הרישוי של הרכב ולבשו בגדים שנועדו ליצור מראית עין של יהודים חרדים.

בשעות הבוקר הגיעו המחבלים לרחוב תכלת מרדכי בירושלים, זיהו ארבעה גברים חרדים ודרסו אותם בכוונה לגרום למותם. לאחר הדריסה ניסו לירות לעברם באמצעות תת המקלע ולדקור אותם, אך בשל מעצור בנשק לא הצליחו להשלים את זממם.

כתוצאה מהפיגוע נפצעו ארבעת המתלוננים, חלקם נזקקו לטיפול רפואי וסובלים עד היום מפגיעות נפשיות משמעותיות, כפי שעלה מתסקירי נפגעי העבירה שהוגשו לבית המשפט. שירות המבחן המליץ לחייב את המחבלים בפיצוי כספי לנפגעים לצורך שיקומם.

השופטים קבעו כי חומרת המעשים מתעצמת בשל התכנון המוקדם, השימוש בנשק חם והעובדה שהפיגוע בוצע בזמן מלחמה. השופט ירון מינטקביץ כתב כי "רק בזכות יד הגורל" לא הסתיים האירוע באבדות בנפש, והדגיש את הפגיעה החמורה בערכי קדושת החיים ותחושת הביטחון הציבורית.

השופט אילן סלע הוסיף בחוות דעתו כי ביצוע הפיגוע בעיצומה של מלחמה מהווה נסיבה מחמירה מרכזית, וציין כי המעשים "השתלבו במאמץ המלחמתי של אויבי המדינה" וגרמו לפגיעה בחוסן הלאומי. השופטת חגית מאק קלמנוביץ הצטרפה לעמדות חבריה.

בית המשפט גזר על כל אחד מהנאשמים 28 שנות מאסר בפועל, מאסרים על תנאי ופיצוי בסך 50 אלף שקלים לכל אחד מארבעת המתלוננים. בנוסף הורה על חילוט הרכב, הנשק והסכינים ששימשו לביצוע הפיגוע.