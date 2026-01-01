בית משפט השלום בתל אביב-יפו קיבל את תביעתה של שרה נתניהו נגד סילבי גנסיה, וחייב את גנסיה לשלם לה פיצוי בסך 100,000 ש"ח בגין לשון הרע, בנוסף ל-20,000 ש"ח שכר טרחת עורך דין והחזר אגרה.

התביעה הוגשה בשנת 2020 בגין שני פרסומים שפורסמו על ידי גנסיה בדצמבר 2019 ובמאי 2020, שלטענת נתניהו מהווים לשון הרע.

גנסיה, לשעבר עובדת במעון הרשמי, לא הגישה את סיכומיה במועדים שנקבעו ואף לא פנתה בבקשה להארכה או בהסבר למחדל.

השופט רונן אילן ציין כי ניתנו לנתבעת מספר הזדמנויות להגיש את סיכומיה, ואף נשקלה האפשרות שמדובר בשירות מילואים פעיל של בא כוחה, אך גם לאחר דחיות חוזרות - לא הוגשה כל התייחסות.

בהתאם לתקנות סדר הדין האזרחי, קבע בית המשפט כי יש לראות באי-הגשת הסיכומים כהעדר התייצבות, ולפיכך יש לפסוק על סמך הראיות שהציגה התובעת.

השופט אילן קבע כי אף שנתניהו לא הוכיחה נזק ממוני, היא זכאית לפיצוי סטטוטורי בגין לשון הרע, בסך של 50,000 ש"ח לכל פרסום.

סילבי גנסיה צילום: Chaim Goldberg/Flash90

בתוך כך, רק לפני כחודשיים, נדחתה תביעה שהגישה גנסיה עצמה נגד שרה נתניהו בבית הדין האזורי לעבודה בירושלים. בפסק הדין, חויבה גנסיה לשלם 20 אלף ש"ח בגין הוצאות משפט, לאחר שבית הדין קבע כי ניהלה את ההליך בזלזול.

גנסיה תבעה פיצוי בגובה 650 אלף ש"ח מנתניהו, חברת כוח האדם מוריה, ומהמדינה, בטענה להתעמרות במהלך עבודתה במעון. אלא שלאחר סיום שמיעת הראיות במאי 2019, נמנעה מהגשת סיכומים למרות החלטות חוזרות וארכות רבות שניתנו.

בפסק הדין נרשמה ביקורת חריפה על בא כוחה שלא הגיש סיכומים, לא השיב לפניות בית הדין ואף לא ענה לשיחות טלפון.

לנוכח התנהלות זו, בית הדין הורה למחוק את התביעה, עם אפשרות לגנסיה לחדש אותה בעתיד. עם זאת, הוחלט כי אם תבקש לחדשה - תחויב לשלם סכום של 10,000 ש"ח לכל אחת מהנתבעות.