ערוץ אל-ג'זירה הקטרי חשף הבוקר (חמישי) מסמכים והקלטות נדירים החושפים תכניות סודיות של גנרלים ואנשי ביטחון בכירים ממשטרו של הנשיא הסורי המודח בשאר אל-אסד, במטרה לארגן מחדש את כוחותיהם וליזום מהלך חמוש נגד השלטון הנוכחי בסוריה.

על פי הדיווח, קבוצת בכירים, בהם מפקדים לשעבר, פעלה לארגון פעולות צבאיות באזור החוף הסורי - מעוז מסורתי של בני העדה העלווית וקציני משטר אסד - וחתרה לערעור היציבות במדינה.

בין הקולות שנשמעים בהקלטות: סוהייל אל-חסן, מפקד לשעבר בכוחות המיוחדים, וראמי מח'לוף, איש עסקים מוכר ובן דודו של הנשיא המודח.

לצד זאת נחשף תפקידו המרכזי של הגנרל לשעבר ריאת' דלה, בתיאום פעולות והתארגנות מחודשת של תאים נאמנים למשטר הקודם.

לטענת אל-ג'זירה, החומרים התקבלו על ידי גורם אלמוני שפרץ לטלפונים ניידים של קציני משטר לשעבר, לאחר שהתחזה לקצין במוסד הישראלי. בדרך זו הצליח לאסוף כ-74 שעות של הקלטות וכ-600 מסמכים, בהם תיעוד לפעולות הכנה בשטח, חלוקת סמכויות, ניסיונות לפתוח ערוצים חיצוניים ואף פנייה ישירה לישראל בבקשת סיוע.

אחת ההקלטות כוללת, לפי הדיווח, שבח מפורש של סוהיל אל-חסן לפעולות הצבאיות של ישראל ברצועת עזה, תוך ניסיון לשכנע את אותו "קצין ישראלי" להעניק גיבוי למהלכים המתוכננים בסוריה.

עוד מצוין כי התכניות שגובשו לא הסתפקו בדיונים תיאורטיים, אלא כללו גם הכנות קונקרטיות לפעולות חמושות באזור החוף, הנתפס כקריטי לאנשי המשטר הקודם, במטרה לחדש את אחיזתם במדינה.