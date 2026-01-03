טראמפ בהצהרה דרמטית ללא קרדיט

שעות לאחר ההודעה הדרמטית על לכידתו של נשיא ונצואלה, ניקולס מדורו, מתפרסמים פרטים חדשים על המבצע שהוביל לנפילתו.

הדיווחים שהתפרסמו מציירים תמונה של מבצע סבוך, מתואם היטב ורב-שלבי, שהופעל בעומק בירת ונצואלה.

לפי גורמים שצוטטו ב-ניו יורק טיימס, סוכני CIA החלו באיסוף מודיעין אינטנסיבי כבר באוגוסט האחרון, תוך הפעלת סוכן חשאי מתוך ממשלת ונצואלה.

מידע שהעביר הסוכן איפשר לזהות "דפוס התנהגות חריג" בבסיס פוארטה טיונה - הנחשב למבצר האישי של מדורו - שם נצפו הוא ורעייתו, סיליה פלורס.

בו זמנית, כפי שפורסם ב-וושינגטון פוסט, אוניות סער ובהן "USS איוו ג'ימה", "USS ניו יורק" ו-"USS פורט לודרדייל" הוצבו לאורך חודשים בים הקאריבי, ונשיאת המטוסים "USS ג'רלד פורד" סייעה בגיבוי האווירי.

עם קבלת "המפתח המודיעיני" - אישור סופי למיקום מדורו - נתן הנשיא דונלד טראמפ את האישור למבצע, שלפי גורמי ממשל צוטטו ב-CBS, נדחה פעמיים עקב תנאי מזג אוויר.

בשעה 02:00 לפנות בוקר (שעון קראקס) פתחו מטוסי קרב אמריקניים בגל תקיפות ממוקדות נגד מערכות המכ"ם והקשר של הצבא, כהסחת דעת.

במקביל, מסוקי תובלה הנחיתו את לוחמי "כוח דלתא" בתוך מתחם המגורים של מדורו, בלב בסיס פוארטה טיונה. הכוח פעל תוך הסתייעות ברימוני הלם, מפות מבצעיות ועדכון מודיעיני בזמן אמת. לפי חלק מהדיווחים, מדורו ניסה להימלט לחדר מבוצר אך נבלם. ב-CNN דווח כי נלכד בחדר השינה.

הגנרל דן קיין, ראש המטות המשולבים, אישר כי במהלך הפעולה נפצעו מספר לוחמים, אך המבצע הסתיים בהצלחה מלאה תוך כשעתיים וחצי: "אם גורם אחד במכונה המשומנת הזו היה כושל - כל המשימה הייתה בסכנת קריסה", אמר.

לאחר הלכידה, הועברו מדורו ורעייתו במסוק אל האונייה "USS איוו ג'ימה", שם עברו זיהוי ובדיקות רפואיות ראשוניות.

בהמשך הוטסו לארה"ב, שם יועמדו לדין בגין נרקו-טרוריזם וייבוא סמים, כפי שהצהירו מזכיר המדינה מרקו רוביו והתובעת הכללית פאם בונדי.